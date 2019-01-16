Студентам из малообеспеченных семей в Зауралье будут выделять из областной казны по 500 рублей в год

Студентам из малообеспеченных семей в Зауралье будут платить ежегодную стипендию в размере 500 рублей - Курганская областная дума поддержала решение врио губернатора региона Вадима Шумкова.

Сообщается, что на такую меру поддержки могут претендовать студенты-очники вузов и сузов.

Главное требование - студент должен учиться на бюджетной основе и иметь прописку в Курганской области, несмотря на то, что учиться он может и в любом другом регионе страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В этом году такую помощь получат около 6 тыс. студентов. Из бюджета на эти цели выделят более 3 млн рублей.