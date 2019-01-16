16 Января 2019
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Общество Челябинская область

Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда

Президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда. Об этом глава государства заявил на встрече с кабинетом министров.

Соответствующее поручение глава государства дал губернатору Борису Дубровскому.

"Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Надо пойти навстречу людям и дом расселить", - цитирует ТАСС президента.

Путин подчеркнул, что это должно быть сделано в ближайшее время. Главе МЧС поручено проследить, чтобы вся помощь жильцам дошла оперативно.

обрушение подъезда в Магнитогорске(2018)|Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Ранее было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъезда. На приобретение для них квартир правительство РФ направило 147 млн рублей. Известно, что уже оформлено 104 уведомления о включении в реестр получателей единовременных выплат, один человек уже приобрел жилье.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в сети была создана петиция с требованием расселить дом в Магнитогорске, которую подписали уже более 200 тысяч человек.

дом в Магнитогорске, разбор 7 и 8 подъездов(2019)|Фото: Накануне.RU

Сегодня в Магнитогорске начался демонтаж подъезда, разрушенного при взрыве. Однако власти намеревались не расселять дом, а разделить его на две части. На днях губернатор назвал инициативу о расселении "пляской на костях".

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Путин поручил полностью расселить дом в Магнитогорске, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, газ, квартиры, Владимир Путин,



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