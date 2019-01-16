Чубайс заявил, что Россия "бедная" и слишком "энергорасточительная" страна

Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает Россию одной из наиболее энергорасточительных стран мира.

"Поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте", - сказал Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

Цены на электроэнергию в России сейчас примерно в два раза ниже, чем в среднем в мире, отметил Чубайс.

По словам Чубайса, необходимо решить вопрос с ценами на электроэнергию. Чубайс пояснил, что в России они вдвое ниже мировых и назвал правильной идею введения социальной нормы потребления энергии.

"Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности, - пояснил Чубайс. - Следует ли из этого, что нам надо повысить цену на электроэнергию? Россия - страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены - неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне", - цитирует главу "Роснано" ТАСС.

Напомним, Правительство возвращается к обсуждению социальной нормы энергопотребления – первые нормативные документы должны быть подготовлены уже в январе 2019 года. Идея получила предварительное одобрение вице-премьера Дмитрия Козака.

Предварительно обсуждается схема введения общей нормы в 300 кВт/ч по базовому тарифу, 300-500 кВт/ч – по повышенному тарифу, свыше 500 кВт/ч – по "экономически обоснованному". При этом норма рассчитывается не на человека, а на "точку подключения", независимо от того, сколько человек там живет.

Кроме того, ведомства готовят "поэтапное доведение понижающего коэффициента" до 1 с 0,7 – это фактическая отмена льгот для селян, квартир с электроплитами или электроотоплением. Ранее подобная мера обсуждалась в 2013-2014 годах, но тогда было решено отложить запуск реформы, вероятно, по политическим причинам. Уменьшение субсидирования из бюджета требовало повышения тарифов на 13,9% в год, что было сочтено чрезмерным.

Хоть рассматриваемая сейчас схема и представляется более мягкой в сравнении с первоначально предложенной, но эффект от нее пока непредсказуем. Эксперты не исключают, что новая энергонорма превратится в еще одно средство сбора "дани" с населения.