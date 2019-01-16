Глава Федерации бобслея России дисквалифицирован за "нарушение антидопинговых правил"

Сегодня, 16 января, Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может остаться без Олимпиады-2020 из-за "дела Зубкова". Спортсмена хотели лишить золотых медалей Игр в Сочи.

Кроме Зубкова Международная федерация дисквалифицировала бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Санкции ко всем применены за "нарушение антидопинговых правил". Так, Зубков дисквалифицирован до 18 декабря 2020 года, а Касьянов, Пушкарев и Хузин - до 12 декабря того же года. Уточняется, что Зубкову запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем.

Ранее эксперты Накануне.RU заявляли, что решение Мосгорсуда по "делу Зубкова" может обернуться не совсем благоприятными последствиями для российского спорта: со стороны международных организаций могут последовать санкции, возможно, "очень жесткие".