Канделаки поблагодарила Путина за бесплатное образование, медицину и возможность купить жилье для большинства россиян

Медиа-менеджер Тина Канделаки (43) призналась, что ее расстраивает инфантильность в молодежи, восхищает работоспособность европейцев, а еще, по ее мнению, Путин поспособствовал бесплатному образованию и медицинской помощи для большинства. Также, считает Канделаки, большинство россиян имеет возможность покупать в кредит жилье. Далеко не все подписчики Канделаки с ней согласны.

Вот что пишет Тина в Instagram: "Я поняла, что меня дико раздражает, когда люди, особенно молодые, спят в будние дни до 10:00. Разговариваю с молодежью и, как пожилая брюзга, ловлю себя на мысли, что инфантильность (когда не учатся, не работают, бросают вузы и пинают балду) меня очень расстраивает. Объясню почему. Спасибо Путину, он в любом случае поспособствовал тому, чтобы в стране у большинства была возможность иметь и, если надо, покупать в кредит жилье / учиться бесплатно / получать медицинскую помощь. Но это не будет длиться бесконечно, потому что в мире с каждой секундой растёт конкуренция за рабочие места" (здесь и далее авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

"Я была на каникулах в Европе, там работать стали за троих, денег меньше, бьются за работу, хотя ещё два года назад никто бы и пальцем не пошевелил даже за extra money. Что вы думаете? Я считаю, что если в современном мире у человека в 22 года нет чёткой цели в жизни, работы или нормального образование, то в будущее ему дороги нет. Жестко, но если сейчас про это не начнём говорить, то перспективны многих на горизонте 10 лет мне кажутся печальными. Производительность - вечный бич России, но ехать и дальше всем на общих условиях, по советской памяти, мне кажется, не получится. 18-24-летние, вы меня читаете? Что думаете?", - добавляет звезда.

В комментариях Тине пишут: "С Путиным вы конечно юморнули", "Я вас считала одной из самых умных женщин нашей страны. Извините, но вы написали полную чушь. Бесплатная медицина, может в Москве да. Но в провинции даже шприцы сами покупаем", "Тина! Хорошо что есть соцсети. Вы окаказались полной дурой. А так бы не узнала об этом. Удаляюсь, потому что Ваш бред читать невозможно!!! Терпела неделю. Полный отстой!", "Ох, Тина, как же легко осуждать, рассуждать, давать оценку, когда ты сидишь на подушке славы, денег и благоустроенности. У каждого свой путь. И не каждый обязан оголтело двигаться к поставленной цели. Бывает, что человек счастлив здесь и сейчас, а бывает и такое, что осознание себя приходит в 30 лет. А успех к 50. И хочу отметить, что сон до 10.00 никак не является показателем работоспособности стремлений".