Канделаки поблагодарила Путина за бесплатное образование, медицину и возможность купить жилье для большинства россиян

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Канделаки поблагодарила Путина за бесплатное образование, медицину и возможность купить жилье для большинства россиян

Медиа-менеджер Тина Канделаки (43) призналась, что ее расстраивает инфантильность в молодежи, восхищает работоспособность европейцев, а еще, по ее мнению, Путин поспособствовал бесплатному образованию и медицинской помощи для большинства. Также, считает Канделаки, большинство россиян имеет возможность покупать в кредит жилье. Далеко не все подписчики Канделаки с ней согласны.

Вот что пишет Тина в Instagram: "Я поняла, что меня дико раздражает, когда люди, особенно молодые, спят в будние дни до 10:00. Разговариваю с молодежью и, как пожилая брюзга, ловлю себя на мысли, что инфантильность (когда не учатся, не работают, бросают вузы и пинают балду) меня очень расстраивает. Объясню почему. Спасибо Путину, он в любом случае поспособствовал тому, чтобы в стране у большинства была возможность иметь и, если надо, покупать в кредит жилье / учиться бесплатно / получать медицинскую помощь. Но это не будет длиться бесконечно, потому что в мире с каждой секундой растёт конкуренция за рабочие места" (здесь и далее авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

"Я была на каникулах в Европе, там работать стали за троих, денег меньше, бьются за работу, хотя ещё два года назад никто бы и пальцем не пошевелил даже за extra money. Что вы думаете? Я считаю, что если в современном мире у человека в 22 года нет чёткой цели в жизни, работы или нормального образование, то в будущее ему дороги нет. Жестко, но если сейчас про это не начнём говорить, то перспективны многих на горизонте 10 лет мне кажутся печальными. Производительность - вечный бич России, но ехать и дальше всем на общих условиях, по советской памяти, мне кажется, не получится. 18-24-летние, вы меня читаете? Что думаете?", - добавляет звезда.

В комментариях Тине пишут: "С Путиным вы конечно юморнули", "Я вас считала одной из самых умных женщин нашей страны. Извините, но вы написали полную чушь. Бесплатная медицина, может в Москве да. Но в провинции даже шприцы сами покупаем", "Тина! Хорошо что есть соцсети. Вы окаказались полной дурой. А так бы не узнала об этом. Удаляюсь, потому что Ваш бред читать невозможно!!! Терпела неделю. Полный отстой!", "Ох, Тина, как же легко осуждать, рассуждать, давать оценку, когда ты сидишь на подушке славы, денег и благоустроенности. У каждого свой путь. И не каждый обязан оголтело двигаться к поставленной цели. Бывает, что человек счастлив здесь и сейчас, а бывает и такое, что осознание себя приходит в 30 лет. А успех к 50. И хочу отметить, что сон до 10.00 никак не является показателем работоспособности стремлений".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Канделаки поблагодарила Путина за бесплатное образование, медицину и возможность купить жилье для большинства россиян

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тина канделаки, спасибо путину, образование, медицина, ипотека



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 905

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети