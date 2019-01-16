В Воронежской области обсуждается возможность строительства машиностроительного завода БМА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел встречу с руководством немецкого холдинга BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG (БМА АГ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области, речь шла о возможной реализации проекта по строительству машиностроительного завода БМА в регионе.

Рассматривались варианты размещения производственных мощностей компании на территории индустриального парка Масловский или особой экономической зоны.

Немецкий холдинг БМА является мировым лидером на рынке проектирования, строительства и модернизации сахарных заводов, производства оборудования и услуг для сахарной промышленности. Имеет дочерние предприятия в России, Китае, Бразилии, США, Тунисе, Индии. Головной офис расположен в ФРГ.

С 2011 года компания представлена в РФ и странах СНГ через дочернюю компанию ООО "БМА Руссланд", зарегистрированную в Воронеже.

"БМА Руссланд" - вторая по размеру компания в рамках группы компаний БМА, она насчитывает около 200 сотрудников, головной офис и проектный институт в Воронеже, две производственных площадки (цех сборки шкафов автоматизации, электрических шкафов – в Воронеже и машиностроительный завод – в Лисках).