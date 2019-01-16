16 Января 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске к саммитам реконструируют 14 объектов культурного наследия

В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС проведут реконструкцию 14 объектов культурного наследия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Все здания располагаются в центре города. К международным саммитам их внешний облик должен преобразиться.

Борис Дубровский подчеркнул, что в центре Челябинска много лет не ремонтировались здания со статусом объект культурного наследия.

"Строения, имеющие культурную и историческую ценность, годами не реконструируются, разрушаются буквально на глазах. Считаю, что это в первую очередь неуважение к нашим жителям и истории города! Прямая обязанность собственников и арендаторов – привести их в подобающий вид. И администрации города надо жестче вести разъяснительную работу с владельцами этих зданий, чтобы они поняли: в таком виде объекты культурного наследия оставаться не будут!", - подчеркнул он.

Здания находятся в границах улиц Свободы, Труда, Российской, Нагорной, Миасской и Красноармейской.

Представители владельцев здания рассказали о статусе ремонтных работ на объектах, а также о планах-графиках реконструкций и сроках. Теперь отчитываться о проделанной работе перед губернатором им придется ежеквартально.

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В Челябинске к саммитам реконструируют 14 объектов культурного наследия

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Теги: объекты культурного наследия, ШОС, БРИКС, Борис Дубровский,



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