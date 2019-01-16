16 Января 2019
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Происшествия В России Украина

СКР ищет неизвестных, напавших на сотрудника российского посольства в Киеве

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам нападений на сотрудника посольства России на Украине и автомобиль другого дипломата. Все они произошли в 2018 году.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в мае на улице Братской в Киеве группа людей напала на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, являющегося советником посольства России на Украине. Мужчине в лицо плеснули едкую трудносмываемую жидкость, стали оскорблять и угрожать, а также требовали покинуть территорию Украины. Этот случай квалифицирован по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лицо, пользующееся международной защитой с целью осложнения международных отношений).

Кроме этого, 26 ноября в Киеве неизвестные совершили нападение на служебный транспорт сотрудника посольства РФ на Украине: автомобиль был облит воспламеняющейся жидкостью, а затем подожжен. Дело возбуждено по части 1 статьи 360 УК РФ (нападение на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой).

Сейчас российские следователи устанавливают обстоятельства этих нападений и причастных к ним злоумышленников.

Напомним, недавно украинский генерал заявил, что военные действия между Россией и Украиной маловероятны.

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СКР ищет неизвестных, напавших на сотрудника российского посольства в Киеве

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Теги: Киев, посольство, нападение, СКР



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