Митрополит УПЦ жестко охарактеризовал местное начальство, агитирующее за раскол

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука направил открытое обращение председателю Новониколаевской районной госадминистрации Украины Владимиру Грянистому, в котором жестко охарактеризовал его позицию по преследованию канонической УПЦ и агитацию за уход в раскол.

Иерарх подчеркнул, что должность не делает Грянистого "небожителем и не освобождает от исполнения конституции".

"Ваши действия по принуждению путем уговоров и запугивания духовенства Новониколаевского благочиния Запорожской епархии УПЦ с целью уклонения в раскол... полностью противоречат этой статье [об отделении церкви от государства], что являет собой нарушение присяги государственного служащего", - отметил митрополит.

Он напомнил, что "прежде чем судить о Церкви, нужно жить Ее жизнью".

"Если Вы не живете таковой, то какое моральное право Вы имеете вмешиваться в Ее жизнь?" - вопрошает митр. Лука.

Он также укорил Грянистого, что тот "пытается "притянуть Бога за бороду" к ногам своих хозяев, ради того, чтобы выслужиться перед ними".

Отметим, что на Украине, особенно в западных областях, местные власти ведут открытую агитацию за уход в раскол и организуют "собрания" общин для имитации нужных решений. В ближайшие дни Верховная рада собирается принять специальный закон о церковном рейдерстве, т.е. захвате храмов. Не отстает и украинский президент Петр Порошенко. Он практически ежедневно подстрекает верующих к предательству УПЦ. Так, 15 января он призвал покинуть УПЦ, где якобы "молятся за российское войско, которое убивает украинцев". На днях он наградил орденами двух бывших митрополитов канонической УПЦ, ушедших в раскол.