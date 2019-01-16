В Свердловской области остаётся 11 домов и 897 дольщиков, которые ждут свои квартиры

В Свердловской области остаются 11 домов и 897 дольщиков и пайщиков, которые ожидают свои квартиры. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в 2018 году получили жилье 2 тыс. 490 человек.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, введено 10 проблемных домов, в том числе в рамках реализации двух масштабных инвестиционных проектов при участии группы компаний "ТЭН" и группы компаний "Принцип".

В 2019 году планируется решить вопрос по 8 домам. Ожидается, что будет завершено строительства ЖК "Оптимист" в Первоуральске, ЖК "Новый Уктус" в Екатеринбурге и дом по улице Шевелева.

В первом полугодии планируется оказать поддержку дольщикам долгостроев в Арамили и дольщикам Щербакова, 20.

В прошлом году в производстве у следователей находилось 26 уголовных дел, касающихся строительства жилья, а также связанных с нарушением прав дольщиков и пайщиков, 12 из них передано в суд. Специалисты ГУ МВД готовы продолжать взаимодействие с координационной комиссией.

Напомним, с 1 июля 2018 года в России введен запрет на прямую продажу жилья в строящихся домах. У застройщика теперь будет несколько вариантов продажи квартир: или через банковское сопровождение, или через так называемые счета эскроу, деньги на которых хранятся только определенный период до момента завершения сделки и необходимости выплаты.