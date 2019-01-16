"Спорную" Березовую рощу в Екатеринбурге могут присоединить к Юго-Западному лесопарку

Инициативная группа по защите Березовой рощи в Академическом микрорайоне сегодня, 16 января, встретилась с представителями министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Как рассказали Накануне.RU активисты, ведущий специалист отдела особо охраняемых природных территорий и объектов Надежда Александровна подробно расспросила актив о текущей ситуации, а также предложила варианты взаимодействия.

Встреча прошла в штабе ТОС "Академический". Своей главной задачей защитники рощи ставят признание данного участка лесным массивом. Для этого активисты уже заказали соответствующую экспертизу, а в ближайшее время общественники намерены сделать ряд запросов в профильные организации.

"Мы очень рады, что министерство идёт нам навстречу. Это первое ведомство, которое вышло с нами на прямой диалог. Надеемся, что он будет конструктивным", — подытожил встречу председатель ТОС "Академический" Денис Каракоз.

На собрании также присутствовали помощник лесничего и лесник Юго-Западного лесопарка. Именно к этому массиву планируется присоединить Берёзовую рощу и придать ей статус особо охраняемой природной территории.

Напомним, борьба местных жителей за сохранение рощи продолжается с весны 2018 года. Ранее участок перешел в аренду "Атомстройкомплексу", сейчас там уже началась стройка жилого дома. По заверениям застройщика, в квадрате улиц Мехренцева - Вонсовского - Чкалова - Краснолесья разобьют парк, построят досуговые центры, школы и жилые здания, однако защитники рощи опасаются, что все деревья вырубят и застроят участок лишь жилыми домами.