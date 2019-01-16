Лавров: Надеемся, что Европа вместе с Россией будет работать над спасением ДРСМД

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва по-прежнему готова работать над спасением Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он также выразил надежду на то, что и Европа приложит для этого усилия, "чтобы не плестись в хвосте американской позиции", передает RT.

Лавров отметил, что США приехали на переговоры в Женеву с "заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме". Вашингтон, по его словам, требует от России под американским надзором уничтожить ракету 9М729, ее пусковые установки и все оборудование.

Напомним, в Женеве прошли российско-американские переговоры по договору о РСМД. В Госдепартаменте США отметили, что недовольны встречей с российской стороной.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что требования США по ракете 9М729 предполагают вмешательство в работу Москвы по совершенствованию ракетной системы.

Претензии начали выдвигаться с 2013 года - крылатая ракета наземного базирования, по мнению наших оппонентов, имеет запрещенную дальность (500-5500 км). В МИД РФ не раз заявляли, что 9М729 полностью соответствуют обязательствам РФ по ДРСМД.

Год назад сообщалось, что екатеринбургское ОКБ "Новатор" (входит в концерн "Алмаз-Антей") попало под санкции США. Причиной стало то, что уральское бюро работало над разработкой ракеты 9М729.