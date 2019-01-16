Куйвашев посочувствовал Высокинскому, которому не повысили зарплату

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал журналистам неудачную попытку мэра Екатеринбурга Александра Высокинского повысить зарплату себе и чиновникам городской администрации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам главы региона, Высокинский проявил такую инициативу, чтобы привлечь к управлению муниципалитетом хороших профессионалов.

"Мы с ним [Высокинским] обсуждали эту тему, он сказал, что готов оставить себе прежнюю зарплату, но поднять её специалистам, однако закон, к сожалению, этого не позволяет", - пояснил Куйвашев, отметив, что на 15-20 тысяч рублей в месяц сложно привлечь ответственных людей на муниципальную службу, которые зачастую распоряжаются сотнями миллионами бюджетных рублей.

Но то, в какой форме было преподнесено повышение зарплаты сотрудникам мэрии областной столицы, заслуживает критики, считает губернатор и не снимает с себя ответственности за такую подачу.

"Надо было посоветоваться с людьми, провести соответствующие консультации с федеральным центром, - подчеркнул Куйвашев. - Но проблема есть, и её надо решать. Мы продолжим работать над тем, чтобы улучшить финансирование не только администрации города, но и всех работников бюджетной сферы".

Напомним, 11 декабря прошлого года кратное повышение зарплаты главе города, инициированное мэрией, утвердила дума Екатеринбурга. Согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда чиновников, вводилась надбавка за "особые условия труда" до 25 окладов в год, также устанавливались повышающие коэффициенты к окладам до 280% для некоторых категорий "слуг народа". Горадминистрация обосновала такое повышение "значительным увеличением круга полномочий" мэра, а остальные чиновники должны были получать существенные бонусы для "дополнительной стимуляции" в связи с "выросшей нагрузкой" и "ответственностью перед горожанами".

Однако уже на следующий день - 12 декабря - последовала жёсткая реакция Москвы - решение думцев раскритиковал секретарь генсовета партии "Единая России" Андрей Турчак. Только после этого член высшего совета "ЕР" Евгений Куйвашев потребовал от депутатов пересмотреть этот вопрос, так как, по его словам, "заработная плата чиновников должна идти вровень с ростом зарплаты по области". В результате резкого увеличения оплаты труда чиновников не произошло – муниципальным служащим лишь проиндексировали зарплату на 4,5%.