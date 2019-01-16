Тюменка поскользнулась на куске фары: раздробленное колено "собирал" главный травматолог области

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область

Тюменка поскользнулась на куске фары: раздробленное колено "собирал" главный травматолог области

В Тюмени женщина поскользнулась на куске фары, которая лежала под неубранным снегом, и получила сложный перелом коленной чашечки. Её сына возмутило время приезда "скорой" – он оценил его в 40 минут. В департаменте здравоохранения заявили о меньшем времени и уточнили, что пострадавшую прооперировал главный травматолог области, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Сын пострадавшей, Олег К, рассказал в соцсети, что женщина пострадала на перекрестке Малыгина – Холодильной. Она поскользнулась на куске фары, которую не было видно из-за того, что она была припорошена снегом. Прохожая и работники теплосетей, что ремонтировали трубы рядом, отнесли пострадавшую в сторону и вызвали медиков.

"Мама очень замёрзла: "скорая" ехала пять кварталов больше 40 минут. Поскользнуться на куске фары, под снегом, посреди перекрестка! Раздробленная чашечка и сотрясение — результат "работы" дорожных служб. За что они так ненавидят жителей своего города?" - возмущается Олег.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина рассказала Накануне.RU, что медики добрались до пострадавшей за 23 минуты. Вызов поступил в 9.10 16 января, бригада была на месте в 9.33. Женщину доставили в ОКБ № 2, где диагностировали перелом колена.

"Перелом сложный. Сегодня женщину прооперировал главный травматолог Тюменской области", - уточнила Малыгина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменка поскользнулась на куске фары: раздробленное колено "собирал" главный травматолог области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Малыгина – Холодильная, травма колена, главный травматолог Тюменской области



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 906

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети