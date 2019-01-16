Тюменка поскользнулась на куске фары: раздробленное колено "собирал" главный травматолог области

В Тюмени женщина поскользнулась на куске фары, которая лежала под неубранным снегом, и получила сложный перелом коленной чашечки. Её сына возмутило время приезда "скорой" – он оценил его в 40 минут. В департаменте здравоохранения заявили о меньшем времени и уточнили, что пострадавшую прооперировал главный травматолог области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Сын пострадавшей, Олег К, рассказал в соцсети, что женщина пострадала на перекрестке Малыгина – Холодильной. Она поскользнулась на куске фары, которую не было видно из-за того, что она была припорошена снегом. Прохожая и работники теплосетей, что ремонтировали трубы рядом, отнесли пострадавшую в сторону и вызвали медиков.

"Мама очень замёрзла: "скорая" ехала пять кварталов больше 40 минут. Поскользнуться на куске фары, под снегом, посреди перекрестка! Раздробленная чашечка и сотрясение — результат "работы" дорожных служб. За что они так ненавидят жителей своего города?" - возмущается Олег.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина рассказала Накануне.RU, что медики добрались до пострадавшей за 23 минуты. Вызов поступил в 9.10 16 января, бригада была на месте в 9.33. Женщину доставили в ОКБ № 2, где диагностировали перелом колена.

"Перелом сложный. Сегодня женщину прооперировал главный травматолог Тюменской области", - уточнила Малыгина.