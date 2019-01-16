16 Января 2019
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Общество В России

Московский депутат сравнил тех, кто "травит" чиновников в сети, с садистами

60-летний муниципальный депутат из московского района Ново-Переделкино Эрнест Макаренко в свойственной ему манере прокомментировал последние актуальные темы – Telegram и наказание за критику чиновников в сети.

Напомним, тему мессенджера накануне в интервью поднял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, а день назадзаконопроект о наказании за критику властей не одобрили даже сами представители власти (в частности, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).

И вот Макаренко пишет в твиттере: "Причины безосновательной травли чиновников в сети - полное отсутствие культуры, ненависть к людям и желание сделать себе рейтинг на любом скандале. Такие садисты особенно любят женщин травить". Ранее он также писал: "Наказание за оскорбление в соцсетях должно быть. Это сделает нашу жизнь добрее".

Интересно, что Макаренко не раз критиковал Telegram и его создателя, но при этом сам постоянно пишет в собственный канал на этой платформе (дает ссылки на канал со своей верифицированной странице в Twitter). Да и саму американскую соцсеть микроблогов не раз ругал, но продолжает писать в ней. Кроме того, как-то Макаренко ловили на том, что он ругает Apple, отправляя при этом твиты с устройства на iOS.

Ранее Макаренкопредлагал Владимиру Путину стать императором и основать свою династию, а также провести в России свои "чемпионаты мира" и "олимпийские игры".

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Московский депутат сравнил тех, кто "травит" чиновников в сети, с садистами

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Теги: эрнест макаренко, критика, чиновники, телеграм



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