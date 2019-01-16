В Магнитогорске начался демонтаж подъезда, разрушенного при взрыве

В Магнитогорске начался демонтаж седьмого подъезда дома №164 по проспекту Карла Маркса, где 31 декабря в результате взрыва произошло обрушение подъезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

На время проведения работ свои квартиры покинули жильцы девятого и десятого подъездов. Они могут поселиться в пунктах временного размещения или получить компенсацию за съем жилья.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.