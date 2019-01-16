Женщина, пропавшая в центре Москвы с крупной суммой денег, найдена живой

Женщина, пропавшая из банка в центре Москвы с приличной суммой денег, найдена живой. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, 15 января женщина 1980 года рождения, имея при себе крупную сумму денежных средств, ушла из отделения банка на Новой Басманной и внезапно перестала выходить на связь с родственниками. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как отметили в ведомстве, сейчас ее местонахождение установлено, она будет доставлена в следственный отдел. Там ее ждет допрос. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось.

По данным СМИ, женщина сняла в банкомате около 6 млн руб., полученные от продажи квартиры. После она должна была встретиться с гражданским супругом, но пропала.