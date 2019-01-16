Северный полюс, "покинувший" Канаду, смещается в сторону Сибири

Магнитный полюс Земли сдвигается в сторону Сибири, выяснили ученые.

Исследователи пришли к выводу, что северный магнитный полюс Земли непредсказуемо блуждает и движется, отклоняясь от канадской Арктики.

Тот факт, что полюс смещается, делает этот регион более склонным к катаклизмам, пишут авторы журнала Nature.

Магнитные и географические полюса не совпадают - между ними есть угол, который периодически меняется. Из-за этого возникают проблемы сбоя параметров в навигации для воздушных и морских судов. Кроме того, это может влиять на электронику, в том числе на борту спутников GPS и ГЛОНАСС.

Со второй половины XX века полюс довольно быстро движется в сторону Таймыра. В 2009 году скорость движения северного магнитного полюса составляла 64 километра в год.

Как заявил в 2005 году в Оттаве руководитель геомагнитной лаборатории канадского министерства природных ресурсов Ларри Ньюитт, северный магнитный полюс Земли, как минимум 400 лет "принадлежавший" Канаде, "покинул" эту страну.

Имеющий свойство перемещаться магнитный полюс, примерно с начала XVII века располагавшийся под паковыми льдами в границах нынешней канадской Арктики, вышел за пределы 200-мильной зоны Канады.