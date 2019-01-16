Депутатам не удалось добиться пересмотра потребительской корзины

На сегодняшнем пленарном заседании Госдумы депутаты рассмотрели три проекта поправок в федеральный закон о потребительской корзине. Они касались отмены моратория на пересмотр состава корзины до конца 2020 г., а также изменения соотношения стоимости продуктов к "непродовольственной части". В то время как депутаты настаивали на том, что существующий размер корзины не покрывает даже минимально необходимые расходы, представители профильного комитета и Правительства категорически отказались что-либо менять в течение следующих двух лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Дискуссии о потребкорзине в парламенте прошли при рассмотрении проекта федерального бюджета. Напомним, Правительство отказалось от её пересмотра в 2018 г., срок действия потребкорзины продлен до декабря 2020 г. После пересмотра, обещают в кабмине, в состав корзины войдет больше овощей, мяса и фруктов. Однако медицинские нормы употребления продуктов Минздрав пересмотрел уже сейчас и в соответствии с ними, жители должны есть больше, чем предусматривает потребкорзина.

Все проекты о потребкорзине инициировали фракции ЛДПР и "Справедливой России", коллеги из думского большинства традиционно воздержались от голосования по этим вопросам. "Единая Россия" практические не принимала участия в обсуждении инициатив, но и без них споры были бурными. Во-первых, авторы предложили вернуть норму о пересмотре состава корзины раз в пять лет. В версии проекта "эсеров" корзина считалась бы недействительной уже с начала 2018 г., ЛДПР требовали применить новые правила с января 2019 г. Из-за этого профильный комитет отказал в поддержке инициатив - якобы возникает правовая коллизия. Депутаты заметили, что аргументы несерьезные и ко второму чтению сроки можно изменить.

"Граждане лишены даже тех норм питания, которые официально утверждает Минздрав. О чем это говорит: о том, что бороться с бедностью никто не собирается. Это не питание, а паек и издевательство", - выступил Олег Нилов.

В подтверждение своих слов депутаты привели расчеты. По закону о потребкорзине на одного гражданина приходится в год 126,5 кг хлебных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг иных овощей и бахчевых культур, 60 кг фруктов, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий, 58,6 кг мясопродуктов, 18,5 рыбопродуктов, 290 кг молока и молочных продуктов, 11 кг растительных масел и маргарина, 4,9 кг соли, чая и специй и 210 яиц. Согласно современным требованиям здорового питания, в год человек должен потреблять 96 кг хлебных продуктов (на 30,5 кг меньше установленного объема потребкорзины), 90 кг картофеля (на 10,4 кг меньше), 140 кг прочих овощей и бахчевых культур (на 25,4 кг больше), 100 кг фруктов (на 40 кг больше), 73 кг мясопродуктов (на 14,4 кг больше), 22 кг рыбопродуктов (на 3,5 кг больше), 325 кг молока и молочных продуктов (на 35 кг больше), 260 яиц (на 50 штук больше).

"Правительство по форме пытается выполнить указы президента по борьбе с бедностью, но как оно это делает - просто не считает бедных бедными. Это делается, в том числе, через отказ от пересмотра потребительской корзины. Давайте мы отменим это положение и будем пересматривать корзину раз в пять лет. С момента принятия корзины выросли коммунальные платежи, налоги - подорожал многое, что не входит в состав корзины", - выступил депутат Валерий Гартунг.

Вторая инициатива ЛДПР касалась изменения соотношения стоимости продуктов питания внутри потребкорзины к стоимости непродовольственных товаров и услуг. На сегодня непродовольственные товары определены в размере 50% стоимости продуктов питания, услуги - также в размере 50% стоимости продуктов питания. Авторы предложили повысить соотношение до 100%, что увеличило бы стоимость потребительской корзины в полтора раза.

"В зависимости от того, каков размер корзины, определяется минимальная зарплата. Изменяя процентное соотношение мы фактически предлагаем повысить уровень доходов населения", - сказал Ярослав Нилов.

Комитет отказал в поддержке проекта на основании того, что депутаты не представили расчеты дополнительных расходов бюджета. Сапрыкина также добавила, что для пересмотра потребительской корзины создана специальная комиссия, которая будет обсуждать и соотношение разных частей потребкорзины.

"Мы не уходим от обсуждения этого вопроса, на комитете депутатам предложено включиться в рабочую группу по потребкорзин", - сказала она.

Депутаты обратили внимание на то, что в состав российской потребкорзины входит порядка 20 наименований, в то время как перечень в Штатах - 705 позиций, в странах ЕС - более 500.

"Парадоксальная ситуация: мы апеллируем к международному законодательству только когда дело касается налогов, доходов. Парадокс состоит в том, что у нас пятый год идет падение доходов населения при профицитном бюджете, огромных золотовалютных резервах. Если мы не осознаем, что только отложенный спрос может стать мерилом роста экономики и не займемся этим, ничего не будет. А потребительская корзина - это основа", - заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев.