В полиции Сербии гарантировали безопасность Путина во время посещения Белграда

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом

В полиции Сербии гарантировали безопасность Путина во время посещения Белграда

В полиции Сербии гарантировали безопасность президента РФ Владимира Путина, когда он посетит Белград.
Читайте также:

Напомним, ранее в Сербии был задержан 21-летний боевик Армин Алибашич, который готовил покушение на президента России. Внимание правоохранителей привлекла винтовка с оптическим прицелом, которая находилась в рюкзаке мужчины.

Проверка контактов Алибашича показала, что акцию он готовил именно на 17 января - дату посещения Белграда российским лидером.

В сербской полиции заявили, что органы госбезопасности с особой тщательностью разбираются в этом деле. Там не сомневаются, что Путин стал целью террориста в связи с борьбой, которую Россия ведет против ИГИЛ (запрещенная в РФ организация, - прим.). В полиции заверили, что Путин в Белграде будет в полной безопасности, пишет Infox.ru.

Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин встречался с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне обострения на косовской границе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В полиции Сербии гарантировали безопасность Путина во время посещения Белграда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сербия, полиция, покушение, Путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2019 12:01 Мск Сербские спецслужбы задержали боевика, готовившего покушение на Путина

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 901

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети