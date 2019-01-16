В полиции Сербии гарантировали безопасность Путина во время посещения Белграда

В полиции Сербии гарантировали безопасность президента РФ Владимира Путина, когда он посетит Белград.

Напомним, ранее в Сербии был задержан 21-летний боевик Армин Алибашич, который готовил покушение на президента России. Внимание правоохранителей привлекла винтовка с оптическим прицелом, которая находилась в рюкзаке мужчины.

Проверка контактов Алибашича показала, что акцию он готовил именно на 17 января - дату посещения Белграда российским лидером.

В сербской полиции заявили, что органы госбезопасности с особой тщательностью разбираются в этом деле. Там не сомневаются, что Путин стал целью террориста в связи с борьбой, которую Россия ведет против ИГИЛ (запрещенная в РФ организация, - прим.). В полиции заверили, что Путин в Белграде будет в полной безопасности, пишет Infox.ru.

Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин встречался с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне обострения на косовской границе.