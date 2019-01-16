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Теперь официально: манеж "Спартак" возглавил первый омбудсмен Прикамья

Первый уполномоченный по правам человека в Пермском крае Сергей Матвеев назначен директором муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный центр "Спартак", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин. Оно опубликовано на сайте мэрии.

Ранее сообщалось, что Сергей Матвеев помогал готовить сделку по приобретению спортивного объекта в собственность города.

Напомним, манеж "Спартак" ранее находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города выкупили спортивный объект, по рыночной цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить его в интересах жителей.

28 декабря глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак".

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Теперь официально: манеж "Спартак" возглавил первый омбудсмен Прикамья

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Теги: Манеж спартак, спортивный объект, выкуп, администрация перми, сергей матвеев, сергей сапегин



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