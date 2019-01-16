Подрядчик Антипинского НПЗ попал под "административку" за долги по зарплате, из-за которых бастовали рабочие

Строительная компания из Москвы "Техинжстрой", подрядчик тюменского Антипинского НПЗ попала под "административку" из-за долгов по зарплате, которые стали причиной забастовки рабочих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, 28 декабря 2018 г. появилась информация, что рабочих планируют отправить в отпуск за свой счет как минимум до середины января 2019 г. 30 человек начали забастовку.

После проверки информации о причинах забастовки сотрудники прокуратуры выяснили, что организация систематически нарушает сроки выплаты зарплаты. Согласно положению "Техинжстроя", деньги за первую половину месяца платят 30 числа текущего месяца, за вторую – 15 числа следующего.

То есть зарплату за ноябрь рабочие должны были получить 14 декабря, но на самом деле её заплатили только 15 января 2019 г. Деньги за декабрь – всего 7,8 млн руб. – не заплатили до сих пор. Сегодня прокуратура Ленинского округа Тюмени завела на "Техинжстрой" административное дело. Оно стало уже третьим среди аналогичных против компании. Гендиректору внесено представление.

В пресс-службе "Техинжстроя" Накануне.RU сообщили, что долгов за октябрь-ноябрь 2018 г. нет, деньги за декабрь заплатят в течение недели.

Напомним, весной прошлого года на предприятии уже был бунт из-за долгов по зарплате. Тогда зарплату за январь дали только 22 февраля. Деньги за февраль часть работников увидела 7 марта, были и те, кому пришлось ждать до 27 марта, хотя всем должны были заплатить 15 марта. Зарплату за март выдали только 25 апреля. За это "Техинжстрой" стала фигурантом административного дела. Впоследствии её оштрафовали на 50 тыс. руб. При этом долги по зарплате на предприятии назвали случайностью. Добавим, задержки с оплатой были и в 2017 г.