Предприятие "ЭКО-Меркурий" в Зауралье с нарушениями хранило ртутные лампы

Предприятие "ЭКО-Меркурий" в Зауралье грубо нарушало закон при обращении с рутьсодержащими отходами.

На территории предприятия ртутные лампы хранились с нарушениями, они были размещены кучей в открытом виде без герметичной тары.

Сейчас деятельность предприятия по сбору отходов приостановлена из-за отсутствия лицензии, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Курганский горсуд обязал обеспечить обезвреживание отходов.