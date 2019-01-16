16 Января 2019
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Общество За рубежом

В КНР скончался отец китайской водородной бомбы

В Пекине скончался "отец" китайской водородной бомбы Юй Минь. 93-летний учёный занимался исследованием теории атомного ядра и принципов действия водородной бомбы, под его руководством был разработан первый в КНР проект такого боеприпаса. Также Юй Минь внёс значительный вклад в разработку.
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Более 30 лет, до 1988 г..ю имя Юй Миня было засекречено. В августе 1999 г. деятельность учёного в создании атомного оружия была отмечена Центральным Военным Советом КНР. Тогда ЮЙ получил орден и выступил с речью. Однако по соображениям секретности значительная часть биографии исследователя до сих пор неизвестна. Даже его супруга не знала о том, что Юй вплоть до самой старости занимался секретной работой.

11 ноября 2018 г. в возрасте 101 года скончался ещё один ветеран программы "две бобы – один спутник" (подразумевавшей создание атомной, водородной бомб и искусственного спутника Земли) Чэн Кайцзя.

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В КНР скончался отец китайской водородной бомбы

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Теги: Китай, водородная бомба, Юй Минь, Чэн Кайцзя



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