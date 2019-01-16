Следователи допрашивают сотрудников центра, устанавливают обстоятельства произошедшего. Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности".

Инцидент произошел 14 января. По данным ведомства, смерть девочки 2012 года рождения наступила вследствие механической асфиксии "в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром".

Девочка-инвалид задохнулась в центре соцреабилитации на юго-западе Москвы , возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

В центре соцреабилитации на юго-западе Москвы задохнулась девочка-инвалид





