16 Января 2019
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Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Ленобласти: обрушилась часть цеха

Взрыв произошел на заводе "Полипласт", расположенном в Кингисеппе Ленинградской области.

Обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв м, передает "Интерфакс". Пострадали четыре человека. Начать разбор завала пока не удается из-за возгорания.

Пользователи соцсетей сообщают, что взрыв был такой силы, что "в квартире стены на 5 сантиметров качнулись в сторону и на место вернулись".

По данным РИА Новости, на заводе взорвалась бочка горюче-смазочных материалов.

"Полипласт" делает химические добавки, которые применяются в строительной индустрии при производстве бетонов, цементов, керамики и других материалов.

19 октября в Гатчине вблизи Санкт-Петербурга на пиротехническом заводе "Авангард" прогремел взрыв. Погибли пять рабочих, было возбуждено уголовное дело.

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Мощный взрыв прогремел на химзаводе в Ленобласти: обрушилась часть цеха

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Теги: взрыв, полипласт, завод



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