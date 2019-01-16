"Даже ради двух человек поедем": Куйвашев рассказал, вернется ли поезд между Екатеринбургом и севером области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил, возможно ли возобновление железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и севером региона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

"Вопрос непростой, проблему знаю. Есть две задачи, которые надо решить - это безопасность путей и количество людей, которые будут ездить. Когда несколько лет назад ходила электричка, она была почти пустой. Понятно, что когда пути станут безопасными, даже ради двух человек поедем. Сейчас главное - это безопасность", - отметил Куйвашев.

Он уточнил, что Свердловская железная дорога работает в этом направлении.

Напомним, ранее стало известно, что с нового года на Среднем Урале подорожает проезд в электричках.