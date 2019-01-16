16 Января 2019
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Общество Свердловская область

"Даже ради двух человек поедем": Куйвашев рассказал, вернется ли поезд между Екатеринбургом и севером области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил, возможно ли возобновление железнодорожного сообщения между Екатеринбургом и севером региона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

"Вопрос непростой, проблему знаю. Есть две задачи, которые надо решить - это безопасность путей и количество людей, которые будут ездить. Когда несколько лет назад ходила электричка, она была почти пустой. Понятно, что когда пути станут безопасными, даже ради двух человек поедем. Сейчас главное - это безопасность", - отметил Куйвашев.

пресс-конференция, Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Он уточнил, что Свердловская железная дорога работает в этом направлении.

Напомним, ранее стало известно, что с нового года на Среднем Урале подорожает проезд в электричках.

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"Даже ради двух человек поедем": Куйвашев рассказал, вернется ли поезд между Екатеринбургом и севером области

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Теги: Куйвашев, электричка, север, Екатеринбург



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