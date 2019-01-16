Екатеринбургская епархия рассказала, где можно искупаться на Крещение

В уральской столице и ее окрестностях к празднику Крещения оборудуют порядка 30 купелей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской епархии, 18 и 19 января священнослужители проведут чин освящения воды.

Большинство купелей будут оборудованы на водоемах, например, на ВИЗе Храм Успения Пресвятой Богородицы оборудует три проруби с раздевалками на Верх-Исетском пруду, также будет оборудована купель на озере Огородном в поселке Исток, на карьерном водоеме в поселке Северка, на Сысертском пруду, на Ревдинском водохранилище, на реке Актай, реке Туре, на Чусовой и Балтымке.

А в Екатеринбурге купели появятся и при храмах. Например, рядом с Храмом-на-Крови и храмом "Большой Златоуст". Возле храма-колокольни купель оборудуют в палатках с раздевалками, там также будут раздавать горячий чай.

В праздник Крещения можно будет окунуться в крещенской купели и в монастырях епархии:

- Боголюбский женский монастырь в Красноуфимске оборудует купель из двух прорубей на реке Сарсинка (Еманзельга).

- Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" в Среднеуральске организует купель на территории монастыря.

- Обитель Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме оборудует купель в теплой палатке возле надвратного храма в честь иконы Божией Матери "Иверская".