"Я жду качественный документ". Евгений Куйвашев прокомментировал водную концессию по Нижнему Тагилу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции заявил, что ждёт качественный документ на тему водной концессии для очистки Черноисточинского пруда, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы обсуждали этот вопрос и с министерством и с главой Нижнего Тагила. Необходимо подготовить качественную документацию и выйти с конкурса. Те предложения, которые были, мы отдавали на экспертизу и нашли ряд замечаний. Безусловно, водная концессия - это то, что нужно Нижнему Тагилу. Скажу так, цена будет ниже, потому что много ненужных трат. Я жду качественный документ, согласно которому концессионер возьмётся за работу", - сказал глава региона.

Напомним, что сроки проведения открытого конкурса по водной концессии переносились несколько раз. Заявки на участие в конкурсе принимались до 28 сентября, потом до 2 ноября, а 25 октября глава города Владислав Пинаев подписал постановление о сдвиге даты до 17 декабря.

Добавим, что "Уральская водная компания" уже давно готова быть единственным исполнителем по строительству системы водоснабжения и водоотведения в Нижнем Тагиле.

По словам председателя совета директоров "УВК" Яноша Гомбасеги, власти Свердловской области не дали добро, а компания давно предложили макет и все проекты.

История с загрязнением воды в Нижнем Тагиле началась еще осенью 2017 года. Черноисточинский пруд, из которого подается питьевая вода для жителей города, окрасился в темно-зеленый цвет. После этого прокуратура начала проверку информации о возможном загрязнении акватории водохранилища.