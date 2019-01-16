Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на домну, но Куйвашев уверен, что она сократила выбросы

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на домну, но Куйвашев уверен, что она сократила выбросы

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев уверен, что показатель вредных выбросов в Нижнем Тагиле уменьшился. Отвечая на вопрос журналистов из "Путинграда" он добавил, что новая доменная печь №7 сократила свои выбросы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Если говорить об экологии, то сюда можно отнести не только выбросы, но и мусорную реформу. Что касается вредных выбросов, то они у вас значительно уменьшились. Новая домна существенно сократила выбросы", - заявил он.

Напомним, что ранее жители жаловались на "оранжевые выбросы". "Экологически чистое оборудование" в Нижнем Тагиле запустили 9 апреля 2018 года на АО "Евраз НТМК", после чего участились жалобы людей.

Нижний Тагил(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

В ходе окружного совещания на тему экологических рисков для здоровья населения, которое проходило в уральском полпредстве, глава ведомства Николай Цуканов сказал, что в городах Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск наиболее сильное загрязнение атмосферного воздуха.

НТМК, выбросы доменной печи в Нижнем Тагиле(2018)|Фото: facebook.com/volega.arei

А перед Новым годом одна из жительниц Нижнего Тагила попросила у Деда Мороза противогаз. По её словам, она живёт в городе, который числится в рейтинге самых грязных городов России.

Отметим, что за последние пять лет в атмосферном воздухе города наметилась тенденция роста среднегодовых концентраций диоксида серы, фенола, формальдегида, бензола, толуола, этилбензола и бензапирена.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на домну, но Куйвашев уверен, что она сократила выбросы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ижний Тагил, вредные выбросы, чистый воздух, экология, Евгений Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 898

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети