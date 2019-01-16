Жители Нижнего Тагила продолжают жаловаться на домну, но Куйвашев уверен, что она сократила выбросы

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев уверен, что показатель вредных выбросов в Нижнем Тагиле уменьшился. Отвечая на вопрос журналистов из "Путинграда" он добавил, что новая доменная печь №7 сократила свои выбросы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Если говорить об экологии, то сюда можно отнести не только выбросы, но и мусорную реформу. Что касается вредных выбросов, то они у вас значительно уменьшились. Новая домна существенно сократила выбросы", - заявил он.

Напомним, что ранее жители жаловались на "оранжевые выбросы". "Экологически чистое оборудование" в Нижнем Тагиле запустили 9 апреля 2018 года на АО "Евраз НТМК", после чего участились жалобы людей.

В ходе окружного совещания на тему экологических рисков для здоровья населения, которое проходило в уральском полпредстве, глава ведомства Николай Цуканов сказал, что в городах Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск наиболее сильное загрязнение атмосферного воздуха.

А перед Новым годом одна из жительниц Нижнего Тагила попросила у Деда Мороза противогаз. По её словам, она живёт в городе, который числится в рейтинге самых грязных городов России.

Отметим, что за последние пять лет в атмосферном воздухе города наметилась тенденция роста среднегодовых концентраций диоксида серы, фенола, формальдегида, бензола, толуола, этилбензола и бензапирена.