Сербские спецслужбы задержали боевика, готовившего покушение на Путина

В Сербии задержан 21-летний боевик Армин Алибашич, который вероятно готовил покушение на президента России во время его визита в Белград 17 января, сообщает "Российская газета".

Внимание правоохранителей привлекла оптическая винтовка с оптическим прицелом, которая находилась в рюкзаке мужчины.

В квартире ваххабита был проведен обыск. Спецслужбы обнаружили арсенал оружия и оборудование для изготовления бомбы, а том числе химикаты и компоненты для детонатора, а также символику ИГ* (террористическая организация, запрещена в России).

Проверка контактов Алибашича показала, что акцию он готовил на дату посещения Белграда российским лидером.

Напомним, в 2014 году украинский суд освободил Адама Осмаева, который ранее подозревался в подготовке покушения на Владимира Путина.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе - феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба.

Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.