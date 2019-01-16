Реиндустриализацию предлагают начать с Владимирской области

"Партия Дела" 24 января во Владимирской области проведет первую в этом году встречу со сторонниками идеи развития общества через реализацию программы выгодного производства в России. Регион, в котором будет дан старт дискуссионным мероприятиям, выбран неслучайно: из некогда передовой промышленной территории область превратилась в "результат деиндустриализации" с множеством вытекающих проблем. О способах их решения рассказал председатель Наблюдательного совета Института миграции, демографии и регионального развития, участник "Клуба друзей "Партии Дела" Юрий Крупнов.

Оценивая ситуацию во Владимирской области, Крупнов отметил, что одной из ключевых причин упадка во всех значимых сферах жизнедеятельности области стал запуск процесса деиндустриализации страны. "Дело в том, что Владимирская область всегда была передовым промышленным регионом, но прошедшая за последние тридцать лет деиндустриализация ударила по Владимирской области в полной мере как раз в связи с её высокой степенью индустриализации", - приводит его слова пресс-служба МЭФ.

На тяжелое состояние региона в социальном, экономическом и демографическом аспектах повлияла, на взгляд эксперта, и близость к Москве. "Столица высасывает все соки из страны, а, по сути, финансово и в человеческом плане выкачивает ресурсы и особенно это касается ближних регионов", - считает он.

По мнению Крупнова, именно Владимирская область может "стать плацдармом для отработки как официальной госпрограммы по Нечерноземью", а также "выступить одним из стартовых и флагманских для форсированной реиндустриализации страны". Как отметил эксперт, значительно развить этот субъект РФ возможно за счет воли руководства региона, которое должно принять соответствующие управленческие решения.

Ускоренного развития, на его взгляд, можно было бы достичь в том числе применив экономическую стратегию "Партии Дела", которая могла бы стать основой для региональных документов стратегического планирования. "Речь идёт о том, чтобы создать коалицию развития регионов, объединиться вокруг решения этой задачи. И Владимирская область – здесь может быть очень хорошим началом", - указал Крупнов.

Во Владимирской области днем ранее, 23 января, также состоится выездное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики под председательством Константина Бабкина. Участники его обсудят доклад Совета на примере ситуации, характерной для владимирских предприятий. Промышленник, в свою очередь, в комментарии Накануне.RU подчеркнул, что Владимирская область в настоящее время не находится в поле зрения правительства и общества, но тем и интересна, что на это фоне является важным регионом с точки зрения исторического развития России и ее будущего. "Наша страна в основном состоит из таких регионов, на них Россия должна опираться", - отметил он.