"Думаю, удастся договориться": Куйвашев рассказал, когда Екатеринбургский цирк перейдет в собственность региона
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда Екатеринбургский цирк перейдет в собственность региона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.
Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания решили создать рабочую группу и принять решение о дальнейшей судьбе Екатеринбургского цирка: планировалось передать его области.
"Я обращался с предложением о передаче цирка в областную собственность, но у Минкульта есть недоговоренности с нынешним руководством. Я думаю, что удастся договориться, и мы вернемся к этому вопросу. Цирк нужен, это важное направление искусства. Мы будем его поддерживать", - отметил Куйвашев.
Однако конкретных сроков губернатор называть не стал.
Напомним, в конце прошлого года Свердловский областной суд решил не закрывать цирк Екатеринбурга. Решение Ленинского районного суда о приостановлении деятельности было отменено.