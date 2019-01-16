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Общество Свердловская область

"Думаю, удастся договориться": Куйвашев рассказал, когда Екатеринбургский цирк перейдет в собственность региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда Екатеринбургский цирк перейдет в собственность региона. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания решили создать рабочую группу и принять решение о дальнейшей судьбе Екатеринбургского цирка: планировалось передать его области.

пресс-конференция Евгения Куйвашева(2019)|Фото: Накануне.RU

"Я обращался с предложением о передаче цирка в областную собственность, но у Минкульта есть недоговоренности с нынешним руководством. Я думаю, что удастся договориться, и мы вернемся к этому вопросу. Цирк нужен, это важное направление искусства. Мы будем его поддерживать", - отметил Куйвашев.

Однако конкретных сроков губернатор называть не стал.

Напомним, в конце прошлого года Свердловский областной суд решил не закрывать цирк Екатеринбурга. Решение Ленинского районного суда о приостановлении деятельности было отменено.

цирк, реконструкция(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Думаю, удастся договориться": Куйвашев рассказал, когда Екатеринбургский цирк перейдет в собственность региона

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Теги: цирк, Куйвашев, Екатеринбург



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