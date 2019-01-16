16 Января 2019
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Политика Свердловская область

Куйвашеву пожаловались на северных мэров в присутствии Бидонько

Главе Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались на глав муниципалитетов. Досталось мэрам Североуральска и Михайловска. Журналисты поинтересовались на большой пресс-конференции губернатора, когда будут приняты кадровые решения, чтобы наладить работу в регионе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, руководству Североуральса "досталось" за водный кризис, разразившийся летом прошлого года.

"У меня есть департамент по противодействию коррупции. Давайте с этим разберёмся", - заявил он.

пресс-конференция Евгения Куйвашева(2019)|Фото: Накануне.RU

Разобраться в работе чиновников на севере региона поручил разобраться своему заместителю, вице-губернатору Сергею Бидонько, которому хорошо знакомы эти территории. Он также будет курировать довыборы в Госдуму по Серовскому округу.

"Мы очень надеемся на нового заместителя Бидонько", - добавил журналист.

Напомним, недавно Сергей Бидонько стал заместителем губернатора по внутренней политике. Сразу после назначения он заявил, что намерен улучшить имидж Свердловской области, в том числе, в федеральной повестке.

Волков, Бидонько(2019)|Фото: Накануне.RU

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Куйвашеву пожаловались на северных мэров в присутствии Бидонько

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Теги: свердловская область, евгений куйвашев, пресс-конференция губернатора



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