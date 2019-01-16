Житель Удмуртии получил пожизненное за изнасилование и убийство двух маленьких пермячек

В Перми 41-летний житель Удмуртии наказан за надругательство над двумя девочками и их убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Летом 2006 г. мужчина познакомился на станции Пермь-2 со сбежавшими из дома 13-летней девочкой и её 12-летней подругой. Он обманом привёл их в безлюдное место, где изнасиловал и убил. Преступника удалось найти только в ноябре 2017 г.

Остаток жизни насильник проведёт в колонии особого режима. Приговор в силу не вступил.