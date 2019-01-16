Куйвашев подтвердил предложение Шипулину стать депутатом Госдумы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на большой пресс-конференции подтвердил, что обсуждал с биатлонистом Антоном Шипулиным, объявившем о завершении карьеры, возможность выдвигаться в депутаты Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы много чего с ним обсуждали, и это в том числе. Если он сочтем нужным, он ответит, если он примет решение. Мы с ним действительно дружим и поддерживаем общение", - сказал Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области открыта вакансия на место депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Это произошло после того, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике.