16 Января 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Куйвашев подтвердил предложение Шипулину стать депутатом Госдумы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на большой пресс-конференции подтвердил, что обсуждал с биатлонистом Антоном Шипулиным, объявившем о завершении карьеры, возможность выдвигаться в депутаты Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы много чего с ним обсуждали, и это в том числе. Если он сочтем нужным, он ответит, если он примет решение. Мы с ним действительно дружим и поддерживаем общение", - сказал Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области открыта вакансия на место депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Это произошло после того, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике.

пресс-конференция Евгения Куйвашева(2019)|Фото: Накануне.RU

Бидонько, Волков. Раппопорт(2019)|Фото: Накануне.RU

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Куйвашев подтвердил предложение Шипулину стать депутатом Госдумы

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Теги: Евгений Куйвашев, Сергей Бидонько



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