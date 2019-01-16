ФСИН опровергла заявления о вип-камере Улюкаева

ФСИН опровергла информацию о якобы облегченном режиме содержания в колонии бывшего главы Минэкономики Алексея Улюкаева.

Публикации об этом появились в СМИ. Утверждалось, что осужденному экс-министру не нужно ходить на зарядку, перекличку или работу. Улюкаев якобы содержится в медсанчасти колонии в отремонтированной палате, режим предусматривает трехразовое питание и тихий час.

Однако в сообщении пресс-бюро ФСИН говорится, что осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен, передает "Интерфакс".

Напомним, в декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Его обвиняли в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В июне Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери. Это исправительная колония строгого режима для мужчин, ранее не отбывавших наказание в виде лишения свободы. Находится в поселке Большие Перемерки, в черте Твери. Здесь содержатся преступники, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления: за убийства, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования. Заключенные изготавливают металлоизделия, занимаются пошивом сумок, рюкзаков, спецодежды для коммерческих фирм Москвы и Твери. Освоен выпуск полотенцесушителей из нержавеющей стали, чердачных и винтовых лестниц; действует участок по ремонту сельскохозяйственной техники.

Недавно экс-министр рассказал, как ему сидится в исправительной колонии.