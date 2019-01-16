"Потенциал развития есть". Дубровский обсудил с руководством агрохолдинга и кондитерской фабрики меры поддержки

Губернатор Борис Дубровский посетил в Сосновском районе агрохолдинг "Равис", новое овощехранилище и кондитерскую фабрику. С руководством предприятий глава области обсудил проекты развития и меры поддержки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Дубровский отметил, что Сосновский район – это то направление, куда Челябинск будет развиваться.

"И подобные предприятия в муниципалитете появились не случайно, рядом огромный потребитель – город-милионник и такие производства здесь имеют успех", – подчеркнул он.

На агрохолдинге "Равис" главе области рассказали, что помимо мяса птицы на предприятии производится говядина и свинина, молоко, яйца, зерно и корма. Всего более 250 наименований продукции, которая поставляется не только по всей Челябинской области, но и в другие регионы России.

Овощехранилище в поселке Кременкуль было построено в 2018 году. Здесь размещают свой урожай сельхозтоваропроизводители района. Продукция сбывается в торговые сети всего Уральского федерального округа.

Также в Кременкуле располагается кондитерская фабрика, которая является самым крупный производителем печенья в России. За сутки в кондитерском цехе производится 80 тонн продукции трех видов: затяжная, сахарная и сдобная.

Губернатор подчеркнул, что у предприятия есть потенциал развития.

"Мы обсудили, какие меры поддержки может оказать правительство региона, чтобы здесь был запущен новый производственный корпус", – рассказал он.