В Среднеуральске собака укусила за лицо двухлетнюю девочку – СК проводит проверку

В Среднеуральске собака напала на двухлетнюю девочку, которая гуляла с мамой на улице. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, девочка получила травму лица и была госпитализирована в больницу.

14 января на улице Советской в Среднеуральске собака неожиданно выскочила и укусила ребенка. По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователи будут выяснять все обстоятельства произошедшего, в частности, есть ли у собаки хозяин или она бездомная. Также для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, проводится судебно-медицинское освидетельствование.