Депутат Госдумы пожаловался в Минздрав на отсутствие новых ФАПов в Свердловской области

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских обратился к заместителю министра здравоохранения России с жалобой на количество ФАПов в Свердловской области.

Во время пленарного заседания "нижней палаты", где обсуждалось оказание медпомощи, Андрей Альшевских заявил о неисполнении планов по открытию новых медпунктов в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

"К началу 2019 г. в области должно было появиться 17 ФАПов. Я проверил, не открылось и половины. Прошу взять на заметку", - обратился он к заместителю министра здравоохранения РФ Евгению Камкину.

Тот, в свою очередь, пообещал взять вопрос на контроль.