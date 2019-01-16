"Это важно - искать причины, почему мы такие": Куйвашев рассказал о своем видении "русской мечты"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о своем видении "русской мечты" после встречи с писателем и публицистом, председателем Изборского клуба Александром Прохановым. Об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Накануне.RU.

Напомним, Проханов в октябре прошлого года снимал на Среднем Урале авторскую программу из цикла "В поисках русской мечты", которая выходит на канале "Россия 24". В Свердловской области он побывал на крупных предприятиях и в музеях, а также встречался с известными жителями региона, в том числе и с губернатором.

"Проханов - известный публицист. Интересный подход формирования философии развития. У нас в регионе есть институт философии и права, очень много людей этим занимается. Мне было приятно с ним поговорить. Он увидел в нас, уральцах, вечно динамично развивающихся людей, очень трудоспособных, трудолюбивых. Он больше ни о ком так не говорил", - отметил Куйвашев.

Он рассказал, что нужно создание определенного "клуба по интересам", чтобы обсуждать данные темы.

"Это важно - искать причины, почему мы такие. Всей пресс-конференции не хватит, чтобы ответить на этот вопрос", - заключил глава региона.