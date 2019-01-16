16 Января 2019
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Политика Свердловская область

Куйвашев "потерял из вида" Тунгусова

Евгений Куйвашев коротко ответил на вопрос корреспондента Накануне.RU на своей большой конференции о том, чем сейчас занимается его бывший подчиненный - экс-вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов.

После отставки опального чиновника, курировавшего внутреннюю политику в регионе и считавшегося "теневым мэром" Екатеринбурга, полномочия Тунгусова были перераспределены. Заместителем губернатора, возглавляющим аппарат правительства области, стал бывший глава избиркома региона Валерий Чайников. Профильным замглавы региона, отвечающим за внутреннюю и информационную политику, стал депутат Госдумы Сергей Бидонько.

До сих пор появляется немало слухов о теневом влиянии Тунгусова на процессы в Екатеринбурге и городской думе, при этом, в администрации уральской столице идет активная зачистка кадров бывшего "серого кардинала".

Однако Куйвашев заявил, что не в курсе местонахождения опального чиновника.

"Не знаю", - коротко ответил он.

Бидонько, Волков. Раппопорт(2019)|Фото: Накануне.RU

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Куйвашев "потерял из вида" Тунгусова

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Теги: Евгений Куйвашев, Владимир Тунгусов



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