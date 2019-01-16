16 Января 2019
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Политика Свердловская область

"Из-за перехода на цифру жить станет сложнее". К Куйвашеву обратились телевизионщики

Во время пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, представитель телекомпании из Нижнего Тагила заявила, что из-за перехода на цифровое вещание жить станет сложнее, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы просим вас поднять вопрос о переходе на цифровое вещание на федеральном уровне. У нас нет уверенности в завтрашнем дне", - заявили журналисты.

По словам Куйвашева, проект реализации "цифры" - это существенный шаг вперёд и без цифрового ТВ невозможно развитие страны

"Я совершенно точно понимаю, что без городских и районных СМИ невозможно обсуждать самые насущные проблемы. Мы сделаем всё, чтобы вы продолжали работать, ведь без вас официальную информацию донести сложно", * добавил он.

Напомним, что на Среднем Урале тотальный переход на цифровое вещание с отказом от аналогового сигнала запланирован на 3 июня 2019 года. При переключении трансляции на "цифру" власть региона постарается обеспечить для граждан "максимально комфортный переход".

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"Из-за перехода на цифру жить станет сложнее". К Куйвашеву обратились телевизионщики

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Теги: свердловская область, евгений куйвашев, пресс-конференция губернатора, нижний тагил, ТВ, цифровое телевидение



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