Свердловский губернатор ответил на вопрос о "лишних тратах" из бюджета

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Дальневосточный ФО

Свердловский губернатор ответил на вопрос о "лишних тратах" из бюджета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о "лишних тратах" из бюджета. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

Главу Среднего Урала попросили прокомментировать ситуацию в Якутске, глава которого Сардана Авксентьева в прошлом году уволила чиновника, который заказал для мэрии два банкета на общую сумму свыше миллиона рублей. Она объяснила это "лишними тратами".

пресс-конференция Евгения Куйвашева(2019)|Фото: Накануне.RU

"Я честно не в курсе, за что она уволила. Если это траты излишние - то правильно сделала. Если не лишние - то неправильно. Каждый регион сам для себя определяет, какие траты лишние для него. Если она посчитала так - значит, молодец", - заявил Куйвашев.

Напомним, также в ноябре прошлого года в Якутске выставили на аукцион четыре служебных автомобиля - продать транспорт распорядилась глава города. Сообщалось, что часть вырученных средств пойдут на продолжение работы социального такси.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловский губернатор ответил на вопрос о "лишних тратах" из бюджета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, бюджет, Средний Урал, Якутск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 898

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети