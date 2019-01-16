Свердловский губернатор ответил на вопрос о "лишних тратах" из бюджета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о "лишних тратах" из бюджета. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

Главу Среднего Урала попросили прокомментировать ситуацию в Якутске, глава которого Сардана Авксентьева в прошлом году уволила чиновника, который заказал для мэрии два банкета на общую сумму свыше миллиона рублей. Она объяснила это "лишними тратами".

"Я честно не в курсе, за что она уволила. Если это траты излишние - то правильно сделала. Если не лишние - то неправильно. Каждый регион сам для себя определяет, какие траты лишние для него. Если она посчитала так - значит, молодец", - заявил Куйвашев.

Напомним, также в ноябре прошлого года в Якутске выставили на аукцион четыре служебных автомобиля - продать транспорт распорядилась глава города. Сообщалось, что часть вырученных средств пойдут на продолжение работы социального такси.