Опознаны пятеро погибших при взрыве газа в Шахтах

Все погибшие при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Шахты опознаны, сообщили в администрации города.

Родственники двух жертв, обнаруженных первыми, получили свидетельства о смерти, уточняет "Интерфакс". Сегодня и завтра пройдут похороны.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тело пятой погибшей из-под завалов. Перед этим были обнаружены тела мужчины и женщины.

Поисковые работы в настоящее время завершены. Завалы разбирались спасателями вручную.

Напомним, 14 января в результате взрыва газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова.

Повреждено 16 квартир, четыре имеют сильные разрушения. Два человека находятся в больницах. 16 января в Шахтах объявлен траур.

Напомним, 31 декабря подобный случай произошел в Магнитогорске Челябинской области, где в результате взрыва обрушился подъезд жилого дома. Погибли 39 человек.