Игроки "Металлурга" навестили ребенка, пострадавшего при обрушении дома в Магнитогорске

Игроки магнитогорского "Металлурга" в Москве навестили ребенка, пострадавшего при обрушении подъезда 31 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе хоккейного клуба.

После утренней тренировки Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов навестили малыша и пообщались с его мамой.

"Передали подарки и слова поддержки от всей команды и сообщили, что часть денег, собранных хоккеистами, будет направлена именно на помощь семье, на борьбу за жизнь, на восстановление ребенка", - рассказали в клубе.

Также игроки встретились с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, который рассказал о перспективах выздоровления ребенка.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек. 10-месячного мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.