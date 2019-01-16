Порошенко упал в рейтинге на пятое место

Украинский президент Петр Порошенко упал в рейтинге кандидатов в президенты на пятое место. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий.

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Лидирует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с рейтингом 15,5%. Далее идут шоумен Владимир Зеленский (11,9%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,5%), экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко (8,8%) и Порошенко (8,2%). Статистическая погрешность опроса 2,2%.

Лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев заявил, что Порошенко за государственный счет ведет избирательную кампанию, о которой официально не объявлял.

"Действующий глава государства до сих пор официально не объявил о своем участии в выборах и не зарегистрировал свою кандидатуру в ЦИК. Им не создан особый банковский счет избирательного фонда. Так за чей же счет он занимается избирательной кампанией? В частности, колесит по стране с томосом, который безбожно использует для агитации", - отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что томос-гастроли Порошенко финансируются из бюджета и антикоррупционные органы это не смущает.

Напомним, на днях сообщалось, что глава администрации Порошенко Игорь Райнин не верит в его переизбрание.