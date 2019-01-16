Порошенко упал в рейтинге на пятое место

16 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат Карелин назвал россиян иждивенцами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко упал в рейтинге на пятое место

Украинский президент Петр Порошенко упал в рейтинге кандидатов в президенты на пятое место. Об этом свидетельствуют данные опроса Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий.
Читайте также:

Лидирует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с рейтингом 15,5%. Далее идут шоумен Владимир Зеленский (11,9%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,5%), экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко (8,8%) и Порошенко (8,2%). Статистическая погрешность опроса 2,2%.

Лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев заявил, что Порошенко за государственный счет ведет избирательную кампанию, о которой официально не объявлял.

"Действующий глава государства до сих пор официально не объявил о своем участии в выборах и не зарегистрировал свою кандидатуру в ЦИК. Им не создан особый банковский счет избирательного фонда. Так за чей же счет он занимается избирательной кампанией? В частности, колесит по стране с томосом, который безбожно использует для агитации", - отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что томос-гастроли Порошенко финансируются из бюджета и антикоррупционные органы это не смущает.

Напомним, на днях сообщалось, что глава администрации Порошенко Игорь Райнин не верит в его переизбрание.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко упал в рейтинге на пятое место

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 898

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети