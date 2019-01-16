16 Января 2019
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Политика В России

"Кровь стынет": Песков рассказал, ругается ли Путин

Президент России Владимир Путин может выразить свое негативное отношение к чему-то "так, что кровь стынет", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью "АиФ".

В ходе интервью ему был задан вопрос, ругается ли Путин. Песков отметил, что оставит это без ответа.

Однако, по его словам, Путин, как "любой нормальный мужик", может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу.

"Причем так, что кровь стынет", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь попросил не забывать, что он - человек, который официально "несет пургу".

Напомним, ранее в интервью с журналисткой американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде Путин заявил, что порой его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет пургу".

Президент России отметил, что не несет никакой ответственности за высказывания сотрудников кремлевской администрации.

В декабре официальный представитель Кремля заявил, что с президентом России "безумно тяжело" спорить.

Дмитрий Песков заверил, что в плане "экспертной подготовки" Владимир Путин может "дать фору кому угодно". Он отметил, что глава государства "утаптывает моментально" своих оппонентов, однако "аргументированно".

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"Кровь стынет": Песков рассказал, ругается ли Путин

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Теги: дмитрий песков, владимир путин



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