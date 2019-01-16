"Я уверен, что все у него получится": Куйвашев оценил работу Пинаева главой Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил работу нового главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции.

В январе исполняется 100 дней с инаугурации Пинаева, который был избран главой города в октябре прошлого года.

"Я должен полагаться на мнение людей - это они должны оценивать его работу. Как губернатор могу сказать, что он очень активный и дееспособный. У него есть желание и взаимодействие с людьми. Человек он не новый для Нижнего Тагила. Я уверен, что все у него получится", - заявил Куйвашев.