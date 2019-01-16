Порошенко пообещал за 5 лет снова сделать Украину "энергонезависимой"

Украинский президент Петр Порошенко заявил свою цель на следующие 5 лет, имея в виду свое желаемое переизбрание на второй срок.

"Моя цель – за следующие пять лет Украину сделать энергонезависимой. Мы должны потребности удовлетворять своим газом, и надо прекратить, чтобы кто-то воровал этот газ, а затем списывал это на государственный долг", – сказал олигарх во время поездки в Волынскую область.

Ранее он неоднократно заявлял о достижении Украиной "энергонезависимости" от России. При этом Киев добивается, чтобы обязательно сохранился в больших объемах транзит российского газа через ее территорию.